Du 24 février au 4 mars, Vivacité fait escale à Batibouw. Pour tout savoir sur l’actualité du plus grand salon belge de la construction, de la rénovation, et de l’aménagement, rendez-vous à Brussels Expo. Vous y croiserez aussi les animateurs du Quoi de neuf, du Tip Top et de Ces Années-là.

Vos animateurs préférés seront présents pour Quoi de Neuf? (23/02), pour le Tip Top (24/02 et 03/03), Ces années-là (25/02 et 04/03), Bruxelles Aller-Retour ( 26/02 et 02/03). de plus, une visite à notre stand vous permettra de peut-être remporter un enceinte Wi-fi haut de gamme!

