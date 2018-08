2018 vient célébrer les cent ans de la signature du traité d’Armistice. Tour des Sites Organisation met en place, cet été, à Namur, un grand spectacle total commémoratif mêlant performances artistiques et son et lumière 3D. Chaque soir, du 3 au 19 août, le Palais des Congrès de la Place d’Armes sera le réceptacle de cette Première Guerre mondiale et des cent années qui nous en séparent.

Idéalement située, la Place d’Armes de Namur permet de travailler la symbolique inhérente à ces commémorations, mais aussi de prendre la hauteur suffisante pour évoquer la clôture de ce premier conflit mondial, son contexte et ses conséquences.

L’objet de ce spectacle n’est pas de brosser les événements militaires qui précédaient la signature de l’Armistice. Il s’agit plutôt de récapituler ces quatre années de guerre en mettant l’accent sur les aspects résolument psychologiques et humains, tant du côté des militaires que des civils. L’occasion de rappeler à quel point ces événements, dans leurs motifs comme dans leurs pratiques, sont éloignés de nos réalités d’aujourd’hui, même si les valeurs restent identiques. Cette création évoquera aussi le contexte très précis dans lequel s’inscrit l’accord de paix ainsi que ses répercussions dans le temps.

" Armistice ! " s’adressera à un public de tout âge, suscitant la curiosité et l’intérêt de tous grâce à un scénario original subtilement mis en scène. Entre spectacle vivant et nouvelles technologies (vidéo-mapping), cette production spectaculaire honorera sans équivoque son devoir de mémoire.

Plus d'infos ici...

Date : Du 3 au 19 août 2018

Horaire : Chaque soir, à 22h30

Durée du spectacle : 30 minutes

Lieu : Place d’Armes de Namur (Palais des Congrès)

Public attendu : Les familles

Parking : Accès libre

Accès : Gratuit