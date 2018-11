Après quatre ans d'absence, BÉNABAR fait son grand retour !

Et ce sera, pour l'unique concert belge en 2018, au Palais 12 (Bruxelles), dans une toute nouvelle configuration " Théâtre " de la salle bruxelloise, étudiée pour être plus intime et proche du public.

‘Le début de la suite’, son nouvel album sorti au printemps, est réalisé par Mark Daumail, le leader du groupe Cocoon.

BÉNABAR y renoue avec la finesse de plume et la rondeur des chansons qui ont fait son succès. Un album qu'il a voulu joyeux et lumineux, dans lequel on retrouve notamment une petite vendeuse, un vigile, un marathonien, un chauffard, un sédentaire... Un album dans l'air du temps, un souffle d'air frais dans le paysage musical de la chanson française.

Beaucoup plus folk, avec cette pointe électro et le son si reconnaissable de Mark, les chansons de Bruno trouvent un écrin nouveau et une incroyable liberté, faite de légèreté et d’astuce. Dans Le Début de la suite, il est question d’avenir, de positivité, il est aussi question d’aller de l’avant. Sans oublier l’incroyable marque de fabrique de Bénabar, faite de tendresse, d’acuité, d’autodérision et d’humour. Et l’alchimie fonctionne : voulant des arrangements plus épurés, plus vifs, plus vivants, Mark et Bruno ont créé des chansons intemporelles.

La réputation " LIVE " de BÉNABAR n’est plus à faire – rendez-vous le 15 décembre au Palais 12 !

Info et tickets ici...