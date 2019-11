ANGELE au Palais 12, c'est SOLD OUT ! VIVACITE vous a réservé quelques places... A vous de jouer !

Angèle est définitivement l’artiste francophone la plus primée de cette année.

Avec plus de 400.000 albums vendus à ce jour, la jeune artiste se maintient également dans les playlists et les classements de la plupart des radios.

Angèle poursuit sa tournée et sera pour notre plus grand bonheur au PALAIS 12 à Bruxelles ce 19 novembre. Sauf que, pas de chance... C'est SOLD OUT ! Ca c'est la mauvaise nouvelle. N'en restons pas là - ne soyons pas faché. Nous vous offrons votre Noël avant l'heure =>

Et oui, BONNE NOUVELLE : VIVACITE vous propose de vivre cet événement en toute complicité et vous offre vos places pour assister à ce concert.

Tentez rapidement votre chance et décrochez ainsi votre précieux sésame.