Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter vos places pour cette croisière exceptionnelle !

Au programme : des conférences, des débats et spectacles tout en passant par Venise, Vérone, Mantoue… Avec Waouw Travel et Croisi Europe .

Ce samedi 7 septembre dès 14h, embarquement pour une croisière VivaCité - La Vie du Bon Côté avec Sylvie Honoré et ses invités.

Pour sa rentrée, La Grande Evasion va vous en mettre plein la vue et les oreilles en vous emmenant en croisière en Vénétie et en Lombardie !

Conférences et spectacles donnés par les invités de Sylvie Honoré

Excursion et visite guidée de Vicence

Logement en cabine double climatisée avec douce et wc

Transferts entre l’aéroport et le bateau

Berceau de la Renaissance, la Lombardie nous offrira ses panoramas riches et variés et tous les trésors qu'elle abrite. Nous y visiterons la ville unique de Mantoue, connue pour ses ruelles romantiques.

La Vénétie nous ouvrira ses portes avec Venise, écrin aux multiples richesses dont sa célèbre place San Marco et son Palais des Doges, mais aussi Vicence, chef d'oeuvre de l’architecte Palladio, et Vérone, la ville des amoureux !

Cette croisière au grand charme nous emmènera de Venise à Mantoue, via le Canal Bianco, à bord du MS Michelangelo, un élégant et confortable bateau fluvial de taille humaine, à la découverte de deux régions d’Italie, la Vénétie et la Lombardie.

A vous la Vénétie et la Lombardie... La Grande Evasion vous emmène en croisière VivaCité ! - © Tous droits réservés

A vous la Vénétie et la Lombardie... La Grande Evasion vous emmène en croisière VivaCité ! - © Tous droits réservés

A vous la Vénétie et la Lombardie... La Grande Evasion vous emmène en croisière VivaCité ! - © Tous droits réservés

Une série de conférences et d'ateliers animés par Sylvie Honoré et ses quatre experts invités rythmeront ce séjour afin de vous enrichir personnellement et booster votre bien-être et votre joie de vivre !

Pour sa 5ème édition, la croisière " La Vie du Bon Côté " devient la croisière " Vivacité " en compagnie de Sylvie Honoré et ses invités, toujours dans le même esprit de rencontre, partage, découverte, convivialité, amitié, enrichissement, épanouissement… Une formule qui a fait le succès et la renommée de la croisière !

A vous la Vénétie et Lombardie... La Grande Evasion vous emmène en croisière VivaCité ! - © Tous droits réservés

Les experts

Judith Van den Bogaert : Coach de vie, en création et réalisation de projets, Judith est devenue "choeurégraphe" au fil de ses formations psycho-corporelles. Elle aide chaque personne à donner un sens à son existence en exploitant ses capacités, ses atouts et ses dons.

Jean Pierre Mans : Jean-Pierre Mans est conseiller en nutrition humaine et chargé de cours au Cerden®. Diplômé en alimentation, santé et micro-nutrition, le but de sa conférence sera transposer à notre vie de tous les jours ce qui fait le quotidien des sportifs professionnels pour nous maintenir en forme ...olympique !

​Eduard Van den Bogaert : diplômé de l'Université Libre de Bruxelles, il pratique la Médecine Sensitive Coopérative®, c'est-à-dire la médecine libérale de famille complétée par ses nombreuses formations, rencontres et coopérations post universitaires pour reprogrammer la santé familiale.

Jean Van Hemelrijck : il est psychologue, psychothérapeute systémique du couple et de la famille, formateur en thérapie familiale et enseignant à l’Université Libre de Bruxelles. Au cours de la croisière, il nous expliquera comment l’humour peut nous aider, et pourquoi il est bon pour la santé.

Chaque expert invité interviendra à deux reprises et sur des thèmes variés comme " Comment amplifier l'amour grâce à l'héritage familial ? ", " Activité physique, sport et alimentation en 10 questions ", " Le transgénérationnel " et " L'humour, un outil extraordinaire ".