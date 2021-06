A travers différentes formules, venez passer une journée au Bastogne War Mueum

© Tous droits réservés

Le pack " One day " : Vous bénéficiez d’une entrée pour la visite audioguidée du musée, une boisson au bistrot, un sac souvenirs avec des produits de la boutique, des quiz pour les enfants et, last but not least, un roadbook donnant l’accès à 4 promenades historiques fléchées (à faire à pied ou à vélo).

Ces circuits, tous au départ du musée, passent par des lieux iconiques de la Bataille de Bastogne comme le Bois de la Paix, les " foxholes " (trous de fusiliers), le cimetière militaire allemand de Recogne, etc. En plus de donner le chemin à suivre, ce roadbook reprend les témoignages de militaires allemands et américains et de civils belges ayant vécus un moment marquant de leur existence sur les lieux mêmes qui sont parcourus.

Ces promenades sont donc une excellente manière de profiter de la beauté des paysages ardennais et de découvrir des endroits uniques renfermant des histoires exceptionnelles.

Tarif : Adulte (+ de 19 ans) : 25 € Enfant (6 à 18 ans) : 15 €