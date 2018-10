Après une première édition couronnée de succès en 2016, le concert "100% Sounds for Research" revient dans la salle mythique de la Madeleine : le temps d'un concert unique, une dizaine d’artistes viendront soutenir le Fonds Ariane qui finance l'unité de recherche contre la leucémie au sein de l’Institut Jules Bordet. Et avec quelle belle affiche ! Il est plutôt rare de rassembler des noms si prestigieux sur une même scène : Charlie Winston, Clara Luciani, Ulysse, et Greg Houben rejoignent Angèle, Sonnfjord, Juicy, L'Impératrice, Atome qui avaient déjà annoncé leur présence... Sans oublier le comédien François Damiens, parrain de la soirée. Le compte à rebours a commencé : il s'agira d'être rapide pour obtenir ses précieux tickets !

