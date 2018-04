Zéro déchet : comment commencer ?

C’est la question que beaucoup de gens se posent. Inutile de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain, de changer complètement sa manière d’acheter, de consommer, ce serait aller droit à l’échec. Non, la clé de la réussite de cette démarche est avant tout d’y aller progressivement, à son rythme, selon ses propres besoins, commencer par une petite chose facile qui ne va pas trop perturber nos habitudes de vie. Par exemple, acheter en vrac ses fruits et légumes plutôt que préemballés, c’est très facile, il n’y a aucune contrainte, il suffit de le décider. Si vous achetez par exemple des navets, du fenouil, un concombre, inutile de les mettre dans un sachet pour les transporter, ce n’est pas nécessaire.

De petits gestes en petits gestes, on va constater progressivement qu’il y a plusieurs choses très faciles que nous pouvons faire qui ne nécessitent aucun effort et qui ont un effet immédiat sur nos poubelles. C’est comme cela que l’on rentre dans une démarche zéro déchet, en douceur et en étant consom’acteur, c’est-à-dire que chaque achat va être réfléchi, décidé et non subi. Le zéro déchet n’est pas une affaire de bobo car c’est accessible à tous. C’est un état d’esprit, une philosophie de vie qui permet de donner du sens, de réfléchir et de prendre nos responsabilités pour diminuer notre empreinte sur l’environnement.

Si vous êtes intéressés par le zéro déchet, si vous avez envie de vous lancer dans cette démarche et que vous ne savez pas trop par quoi commencer ou vous y êtes déjà mais vous avez des difficultés à aller plus loin ou tout simplement vous avez envie de débattre sur ce sujet, Intradel organise une conférence sur cette thématique le samedi 21 avril à 16 heures dans le cadre du salon Tomorrow Now qui se tiendra les 21 et 22 avril prochains au palais des Congrès de Liège. Nous avons invité Sylvie Droulans de zéro carabistouille qui depuis quelques années maintenant est vraiment à fond dans le zéro déchet. Dans le cadre de cette conférence, elle nous expliquera en partageant sa propre expérience, ses trucs et astuces, comment elle et sa famille est parvenue à ne produire pratiquement plus aucun déchet.

L’accès au salon Tomorrow Now et la participation à la conférence sont totalement gratuits. Si vous voulez plus d’informations sur cette conférence, allez sur le site web d’intradel ( www.intradel.be) ou sur sa page facebook.