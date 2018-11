Zazie nous invite à revenir à l'essentiel dans sa nouvelle vidéo !

Zazie est déjà disque d'or avec son dixième album "Essenciel" paru début septembre !

Après le premier single "Speed", elle revient avec la plage titulaire de l'album et une très belle vidéo dans laquelle elle nous invite à nous séparer de tout ce qui est superflu !

Cette sortie s'accompagne de l'annonce d'une flopées de dates de concert en Belgique ! En 2019, elle sera le 21 juillet aux Francofolies de Spa et le 4 août au festival de Ronquières. En 2020, vous pourrez aller l'applaudir les 29 et 30 janvier au Cirque Royal à Bruxelles ainsi que les 11 et 12 février au Forum de Liège.

En attendant, découvrez la vidéo de "L'essenciel" tout de suite ci-dessous !

Vous retrouverez également Zazie dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !