Zazie et Patrick Bruel à Bertrix en juillet!

Zazie - L'Essenciel (clip officiel) - 29/11/2018

PAROLES "L'ESSENCIEL" (nouvelle version) :

Peut-on rouler sans le permis
Prendre une autre voie
Suivre une autre vie
Ce qui nous transporte
Ce qui nous conduit
C'est de négocier le virage
Comme des hommes
Pas des sauvages
C'est d'aller moins vite
Pour aller plus loin

Marchons à l'essenciel
Quittons l'autoroute
Au prix que ça coûte
Sans plomb dans les ailes
Marchons à l'essenciel
Tant qu'on roule à notre allure
Qu'on marche au moteur
Des bruits de nos cœurs
La route est plus belle
Quand on roule à notre allure

Peut-on rouler sans interdit
Suivre cette voix
Celle qui nous dit
Ne laisse pas la peur
Noyer le moteur
Et si tu te sens dépassé
Laisse les chauffards
Foncer au hasard
Leurs grosses voitures
Vont droit dans le mur

Marchons à l'essenciel
Quittons l'autoroute
Au prix que ça coûte
Sans plomb dans les ailes
Marchons à l'essenciel
Tant qu'on roule à notre allure
Qu'on marche au moteur
Des bruits de nos cœurs
La route est plus belle
Quand on roule à notre allure

Est-ce qu'on pourrait mieux se conduire
Que la Terre souffle un peu
Qu'on respire
Qu'on respire…

Marchons à l'essenciel
Quittons l'autoroute
Au prix que ça coûte
Sans plomb dans les ailes
Marchons à l'essenciel
Tant qu'on roule à notre allure
Qu'on marche au moteur
Des bruits de nos cœurs
La route est plus belle
Quand on roule à notre allure

Marchons à l'essenciel
Sans plomb dans les ailes
Marchons à l'essenciel

Zaziessenciel Tour :

2019
29 mai - Saint Omer (62) - Scéneo
31 mai - Saint Amand les Eaux (59) - Pasino
01 juin - Enghien les bains (95) - Casino Barrière
09 juin - Saint Laurent de Cuves (50) - Festival Papillons de Nuit
14 juin - Maury (66) - Festival Voix de Femmes
24 juin - Lyon (69) - Nuits de Fourvière
21 juillet - Spa (BE) - Francofolies
26 juillet - Sollies Pont (83) - Festival du Château
04 août - Ronquières (BE) - Ronquières Festival
11 octobre - Blois (41) - Jeu de Paume
21 octobre - Forges les Eaux (76) - Espace de Forges
24, 25 octobre - Marseille (13) - Le Silo
05 novembre - Le Mans (76) - Festival Bebop
7,8,9 novembre - Lille (59) - Théâtre Sebastopol
12, 13, 14, 15, 16 novembre - Paris (75) - Olympia
21, 22, 23 novembre - Bordeaux (33) - Théâtre Femina
06 décembre - Thionville (57) - Théâtre
07 décembre - Luxembourg (LUX) - Atelier
08 décembre - Strasbourg (67) - PMC
19 décembre - Nice (06) - Acropolis
20 décembre - Montpellier (34) - Corum

2020
14, 15, 16 janvier - Toulouse (31) - Casino Barrière
18 janvier - Grenoble (38) - Summum
29, 30 janvier - Bruxelles (BE) - Cirque Royal
11, 12 février - Liège (BE) - Forum
14 février - Rennes (25) - Le Liberté
15 février - Tours (37) - Le Vinci
12 mars - Bourg Les Valence (26) - Théâtre le Rhône
13 mars - Annecy (74) - Arcadium
14 mars - Clermont Ferrand (63) - Coopérative de Mai
27 mars - Dunkerque (59) - Kursaal
28 mars - Le Havre (76) - Carré des Docks
29 mars - Saint Quentin (02) - Le Splendid
10 avril - Sausheim (68) - ED&N
11 avril - Roanne (42) - Le Scarabée
23, 24 avril - Nantes (44) - Cité des Congrès