Zaz est de retour avec un single et un nouvel album !

Révélée en 2010 avec le single "Je veux" et un premier album éponyme vendu à plus d'un million d'exemplaires, Isabelle Geffroy (son vrai nom) fait également sa rentrée avec "Qué vendra", un nouveau single très frais chanté en français et en espagnol !

C'est le premier extrait de son quatrième album intitulé "Effet miroir".

Il contiendra 15 titres et paraîtra le 16 novembre !

Zaz partira sur la route avec cet album avec une tournée internationale qui passera par le Québec, la Russie, l'Allemagne ou encore la Belgique pour une date bruxelloise à Forest National le 27/02/2019.

Découvrez tout de suite son nouveau single "Qué vendra" ci-dessous mais également dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !