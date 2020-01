Yuka... Une appli pour consommer sainement - © Tom Werner - Getty Images

Une appli pour manger mieux, pour faire les bons choix et évaluer la qualité de nos achats... C'est au menu du jour !

Yuka nous permet d' évaluer la qualité de nos achats... Et c'est cadeau !

Savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Yuka déballe tout sur les ingrédients que contiennent les produits que nous nous apprêtons à acheter et à engloutir. L'appli scanne nos produits et analyse leur impact sur la santé. En un clin d’œil, il déchiffre pour nous les étiquettes : on visualise ainsi les produits qui sont bons et ceux qu’il vaut mieux éviter.

Additif E450, 4,3 g de fibres, 3,8 g de graisses saturées… Bien malin celui qui sait interpréter l’étiquette d’un aliment pour savoir s’il est bon pour sa santé ! C’est le problème que résout l’application Yuka…

Des recomandations personnalisées...

Lorsque vous scannez un produit qui a un impact négatif sur la santé, Yuka vous recommande un produit équivalent de meilleure qualité. Ainsi, vous continuez à vous faire plaisir tout en mangeant plus sainement !

Yuka réalise une synthèse de vos achats sur les 30 derniers jours. Vous visualisez très simplement la répartition de vos produits en fonction de leur impact sur la santé.

L'appli vous affiche l'historique des produits scannés. Vous identifiez l'impact de chaque produit sur la santé très rapidement via un code couleur simple.

Yuka vous explique l'évaluation de chaque produit dans une fiche produit. Vous accédez ainsi aux détails de la composition du produit pour comprendre son évaluation.