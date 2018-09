Yaourts au boeuf, soda aux insectes… Connaissez-vous la composition de vos aliments ?

Bonbons au porc, sodas aux insectes, yaourts au boeuf… Vous ignorez parfois ce qui compose vos aliments. L’ONG Foodwatch dénonce le manque d'informations données par les industriels et lance une pétition pour réclamer plus de transparence.

Du boeuf dans les yaourts, c’est ce qu’a révélé l’ONG Foodwatch. Suite à cela, Foodwatch dénonce le manque d’informations données sur la composition de certains produits agroalimentaires. "On demande à Yoplait directement de changer de pratiques, d’être plus transparent en attendant que la loi change et oblige finalement tous les industriels à avoir ce type d'informations claires pour les consommateurs", comme l’explique Mégane Ghorbani, responsable de campagne Foodwatch.

Une pétition lancée

Selon l’ONG, de nombreuses marques utiliseraient des additifs d’origine animale sans les mentionner. À l’image des bonbons Haribo qui contiennent de la gélatine de porc ou l’Orangina rouge, qui obtiendrait sa couleur grâce à la cochenille asiatique. C’est pourquoi Foodwatch a voulu lancer une pétition pour dénoncer le manque d’informations données aux consommateurs. "L’objectif, c’est que les consommateurs et les consommateurs puissent choisir librement ce qu’ils ont envie de consommer et pour ça, ils ont besoin d’avoir l'information sur ce qui compose les produits", continue Mégane Ghorbani.