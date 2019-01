WhatsApp est désormais plus populaire que l'application Facebook

C’est AppAnnie, une société spécialisée dans les analyses liées aux applications mobiles, qui révèle que depuis septembre 2018, WhatsApp compte plus d’utilisateurs actifs par mois que Facebook, et ce à la fois sur iOS et Android. Preuve, une fois de plus, que le rachat de WhatsApp en 2014, pour la coquette somme de 19 milliards de dollars, s’est révélé être une excellente décision.

Sur l’ensemble de l’année 2018, Facebook reste pour l’instant en tête, sauf dans quelques pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Mexique ou, plus proche de nous, l’Espagne ou la Suisse. Dans ces quelques pays, la messagerie se classe en tête. La situation est tout autre aux États-Unis, où WhatsApp n’est pas aussi populaire qu’ailleurs. L’application ne figure même pas dans le top 10 des applications mobiles les plus utilisées, alors que Facebook parvient à y placer à la fois son application officielle ainsi que Messenger, son autre messagerie.

Facebook ne communique pas souvent sur le nombre d’utilisateurs que compte WhatsApp, mais lors de l’annonce des résultats du groupe pour le troisième trimestre 2018, Mark Zuckerberg a déclaré qu’il y avait plus de 2,6 milliards de personnes qui utilisent Facebook, WhatsApp, Instagram ou Messenger chaque mois. En ajoutant qu’il y avait plus de deux milliards d’utilisateurs qui se connectent chaque jour à au moins une de ces quatre plateformes. Cela semble confirmer la déclaration du PDG de Facebook, qui, en janvier dernier, annonçait que WhatsApp comptait 1,5 milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Source : rtbf.be/tendance