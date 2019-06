Week-end Martine au Domaine de Chevetogne - Namur matin - 06/06/2019 Le Domaine de Chevetogne est la destination idéale des familles, et c’est encore plus vrai lors du week-end Martine ! Goûtez au plaisir simple d’un tour de manège, éveillez votre imaginaire dans un lieu inspirant et exercez votre créativité dans un des nombreux ateliers où l’on renoue avec la fierté de " faire soi-même ". A l’instar de Martine, qui a vécu de belles aventures sur le parc, ce week-end est l’occasion pour votre enfant d’en être le héros. Ateliers de dessin, activités créatives, manèges, spectacles, jeux anciens, ... autant de beaux moments à partager en famille ! Toutes les infos via le site chevetogne.be Isabelle Verjans a contacté Elise Honnay