Wallonie Bienvenue à Profondeville ces 9 et 10 juin ! Découvrez le studio Vintage de Véronique !

Situé à mi chemin entre Namur et Dinant, le beau village mosan de Profondeville fait du fleure qui le courtise son compagnon inséparable . Découvrez l'âme du vieux village en pénétrant dans les ruelles et en vous faufilant entre les vieilles maisons des 16eme et 17 eme siècle. L'opération Wallonie Bienvenue ces samedi 9 et dimanche 10 juin permettront également aux visiteurs de faire connaissance des nombreux talents de la région.