Vous saviez que le tube de l'été 1988 de "Début de Soirée" était un plagiat ?

L'histoire du groupe "Debut de Soirée" commence au début des années 80 dans le sud de la France avec deux copains actifs dans le milieu de la musique.

Sacha Goëller était directeur d’antenne d’une radio locale marseillaise tandis que son comparse William Picard était DJ dans une boîte de nuit d’Aix en Provence.

Leur morceau "Nuit de Folie" fut initialement composé en 1984 mais n'eut absolument aucun succès à l'époque.

Loin de se décourager, les deux comparses décident d'en faire une toute nouvelle version 4 ans plus tard qui sera la meilleure vente de 45 tours de l'année 1988 en France (1.500000 exemplaires) et deviendra le tube de l'été cette année-là !

Cependant des oreilles avisées découvrirent rapidement que les nouveaux arrangements de la version 1988 de "Nuit de Folie" avaient été plus que généreusement inspirés par un titre d'une obscure chanteuse allemande.

Patty Ryan publiait "You're my love, you're my life" en 1986, et on vous propose de vous faire votre propre opinion en le découvrant ci-dessous !