Vous rêvez de créer votre Repair Café ? Repair Together fait de ce rêve votre réalité !

De plus en plus de Repair Cafés fleurissent çà et là en nos contrées. C’est un concept qui a vu le jour sous le label de repaircafe.org initié à Amsterdam par Martine Postma en 2009 et qui se voit impulsé en Belgique sous l’initiative de repairtogether.be. C’est le bon plan anti-gaspi de proximité !

Apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter, c'est le but de ces lieux de vie appelés Repair Cafés. Repair Together est une association d'économie sociale et solidaire, d'aide et de soutien aux initiatives locales pour mobiliser le citoyen à l'utilisation durable des ressources. L'association vise ainsi à mutualiser les moyens nécessaires à la création, au développement et au maintien des "Repair Cafés" de Belgique, à Bruxelles et en Wallonie. Elle promeut et s'emploie à sensibiliser et informer le grand public aux initiatives citoyennes à l'économie circulaire et à la lutte contre l'obsolescence programmée. Depuis, de nombreux citoyens se mobilisent pour créer localement des "Repair Cafés" – le bon plan anti-gaspi par excellence. Les Repair Cafés en quelques chiffres : En Wallonie et à Bruxelles, ce ne sont pas moins de 165 Repair Cafés qui furent actifs. Environ 28.500 objets furent ainsi réparés, toutes catégories confondues : petits électroménagers, vêtements, vélos, informatique, petits meubles. Ce fut de surcroît 772 tonnes

de CO2 économisés et 177 tonnes de déchets évités pour l’année 2019.

Créer son Repair Café, mode d'emploi Vous en rêvez ! Créer votre Repair Café est une idée qui germe en vous depuis un petit temps. Aussi, porté par la perspective d'être à votre façon acteur du changement pour un "monde meilleur", c'est une fibre qui vous remplie de belles énergies positives. Cette force vive pourtant vous la voyez quelque peu grignotée devant un lot d'interrogations. Comment s'y prendre ? Comment concrétiser ce projet fabuleux ? Comment mobiliser tout ce petit monde ? … Tout autant de questions qui pourraient ternir votre élan. Mais, ce projet vous tient particulièrement à coeur, et c'est déjà cette fibre positive qui donnera vie sans aucun doute à ce projet citoyen. L'impulsion qui fera toute la différence : Repair Together vous donnera non seulement la bonne impulsion pour faire de ce rêve votre réalité de terrain mais aussi, c'est toute une équipe qui vous conseillera et vous accompagnera lors de vos premiers pas. Vous prendrez certes votre envolée par la suite en toute autonomie, avec une certaine fierté et beaucoup, beaucoup de plaisir aux vues de ce Repair Café qui sera le vôtre ; celui qui rayonnera au sein de votre entité. Tout part toujours d'un rêve, d'une conviction, le reste n'est que solutions. Votre Repair Café : les ingrédients Quels sont ces ingrédients essentiels, quelles sont les étapes à franchir pour voir se concrétiser votre initiative ? Tout part de là : - Une bonne dose d'envie, d'énergies positives, le tout saupoudré d'une réelle conviction qu'à sa façon on peut un peu changer le monde, - une bonne louche d'attrait pour l'économie durable, le partage, ce qui fait sens, pour l'entraide, - une pincée de talent pour fédérer l'un ou l'autre ami ou voisin autour du projet, Et le plus dur est ainsi fait ! Mais, les bénévoles me direz-vous ? De quelle boîte magique vont-ils sortir ? Pas de panique, c'est là que fort de votre volonté vous pourrez bénéficier de la toute belle impulsion de Repair Togheter pour rendre effectif votre projet, pour vous souffler des pistes et vous faire entrevoir des SOLUTIONS. Luc Deriez ; Coordinateur général – Responsable communication – Chargé de projets et événements à Repair Together, ainsi que toute son équipe vous tendront la main jusqu'au grand jour de l'inauguration de VOTRE premier Repair Café. Du soutien, des conseils, des outils, un kit de démarrage, un accompagnement, … C'est tout cela qui vous sera offert pour que votre rêve soit une réalité. Pas belle la vie ? Parce que le chemin est beau, parce que l'expérience en vaut la peine, découvrez à travers les mots de Luc Deriez tout le terreau de l'entraide citoyenne pour cultiver vos rêves. Votre Repair Café : mode d'emploi & PLAY – découvrez ci-dessous l'interview de Luc Deriez. Attention… Votre rêve va se réaliser !

Le Repair Café Mobile on Tour : une grande première ! Repair Café Mobile - © Repair Together REPAIR CAFE MOBILE - © repairtogether.be/ REPAIR CAFE MOBILE - © https://repairtogether.be/ L’association Repair Together c’est un réel vivier d’initiatives qui s’inscrivent dans la veine du vivre autrement. C’est un véritable volcan d’idées qui germent au fil des années, des expériences, des rencontres, des forces vives. Les rêves les plus improbables deviennent parfois réalité. Le Repair Café Mobile est l’un de ces projets audacieux, l’un de ces rêves qui vient tout récemment de prendre vie. C’est un atelier de réparation d’objets, collaboratif et itinérant. C’est la version mobile des Repair Cafés qui se déplace en Wallonie et à Bruxelles. Sa mission : nous faire vivre l’expérience de la co-réparation. Le Repair Café Mobile on Tour… Une grande première ! Le samedi 17 octobre, c’est la journée de la réparation internationale : une véritable aubaine, une date symbolique et chargée de sens pour la mise en route du Repair Café Mobile, aux 4 coins de la Wallonie. Les feux passent au vert, dès ce 17 octobre, le Repair Café Mobile fera son Tour ! Découvrez les dates et les étapes de cette première tournée Le 17 Octobre : Journée d’inauguration à Louvain-La-Neuve - le 24 Oct. étape à Liège – le 31 Oct. étape à Martelange – le 7 Nov. (matin) étape à Tournai -le 7 Nov. (après-midi) étape à Mouscron – le 14 Nov. étape à Thuin - les 28 et 29 Nov. fin du tour au Salon Récup’ère de Namur ! Plus d’infos et inscriptions ICI Repairtogether.be Découvrir le reportage "Alors on change" sur l’événement, ICI / Auvio