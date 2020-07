Vous préparez vos valises ? Voici une check-list pour votre trousse de pharmacie

Pour les premiers soins, pour notre trousse pharmacie, quelles sont les meilleures recommandations et les indispensables à emporter ? On vous refile un petit coup de main pour boucler vos valises sans rien oublier.

Peut-être êtes-vous entrain de préparer vos valises pour vous évader et savourer ce temps de vacances bien mérité, hors de chez soi.

Quelle que soit votre destination, emportez avec vous et en suffisance :

Et oui, les vacances d'été 2020 sont un peu particulières en raison de la pandémie de coronavirus. Comme le virus est toujours là, les gestes barrière restent impérativement de mise. Restez prudents mais si vous êtes sous l'inspiration des "vacances, j'oublie tout,..." comme le stipule la chanson. Aussi, selon votre destination, n'oubliez pas de vous renseigner sur les bonnes pratiques d'usage durant cette crise sanitaire.

Renseignez-vous auprès de votre mutuelle et votre organisme assureur afin de garantir votre sécurité et bonne prise en charge en cas de bobos plus conséquents. Emportez les coordonnées de ceux-ci avec vous.

En cas d'urgence , des informations relatives à votre santé peuvent être utiles au personnel médical local. Ainsi, pensez à rédiger également en anglais un document que vous conserverez sur vous et qui mentionne :

Vous n'oublierez pas non plus votre moyen contraceptif . Notez que dans certains pays, les préservatifs ne se trouvent pas aussi facilement qu'en Belgique : ils sont parfois même d'une qualité douteuse !

Si vous souffrez d'une affection chronique, votre pharmacie de voyage doit bien évidemment contenir vos médicaments habituels . Emportez-en une quantité suffisante et munissez-vous d'une ordonnance de réserve : vous pourrez ainsi faire face à n'importe quel imprévu. Si vous portez des lunettes, une copie de la prescription de l'ophtalmologue sera également utile. (bien vu !)

Anti-douleur, anti-diarrhéique ou médicament pour faire baisser la fièvre … : ils sont d'usage courant en Belgique mais ne sont pas toujours disponibles à l'étranger ou le sont sous une autre appellation. Lorsque vous voyagez, il est dès lors plus prudent d'emmener avec vous une petite pharmacie de base.

Bien entendu, chacun connait son petit bilan de santé et peut assurer sa trousse de premiers soins conformément à ses besoins. Le site Belgium.be vient cependant à notre "secours" afin de nous épargner bien des désagréments qui terniraient notre séjour et attire judicieusement notre attention sur de précieux conseils.

La check-list de votre pharmacie de voyage

Vous préparez vos valises ? Voici une check-list pour votre trousse de pharmacie

Voici une précieuse check liste élaborée par Levif.be et qui peut s'avérer bien utile.

Les produits de protection de la peau

- Un crème solaire : elle doit être adaptée à votre type de peau et être remplacée chaque année.

- Un baume pour les lèvres avec un indice de protection solaire.

- Une crème apaisante pour soigner les coups de soleil. Si vous allez dans un pays chaud et que vous êtes capable de reconnaître un plan d'aloès vera, n'hésitez pas à vous servir du gel qui se trouve à l'intérieur des feuilles pour badigeonner vos brûlures. C'est très efficace.

- Un après-solaire pour hydrater la peau Anti moustique : un adapté aux enfants et un pour les adultes.

- Une pommade calmante en cas de piqûre

- vos lunettes de soleil, votre chapeau - casquette

Les pansements (à emporter partout, surtout si vous avez des enfants)

- Des pansements

- Des compresses

- Des bandages

- Des ciseaux

- Une pince à épiler et une pince à tique si vous risquez d'en croiser

- Un thermomètre

- Un spray nasal à l'eau de mer et/ou un mouche-bébé

- Un gel à l'arnica pour les bosses et les coups, une pommade au calendula pour les irritations, brûlures et piqûres et une pommade cicatrisante pour les plaies.

- Suffisamment de couches pour votre bébé (surtout si vous voyagez dans un pays où elles sont vendues très cher)

- Votre moyen de contraception habituel

- Des préservatifs (oui on l'a déjà mentionné plus haut mais on se fait un immense plaisir... d'insister !)

Tout le reste dépend de votre destination. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien

- Du désinfectant

- Des pansements contre les ampoules

- Une réserve suffisante de vos médicaments habituels si vous souffrez d'asthme, de diabète ou de surtension...

... Et un sac rempli de bonne humeur !

Bonnes vacances à vous.