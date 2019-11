Vous ne buvez pas assez d'eau ? ... Ca se voit !

Le corps humain est composé à 75% d'eau, on le sait. Il est du coup normal de ressentir certains symptômes lorsque l'on n'en consomme pas assez. Boire en suffisance est essentiel et notre corps sait nous démontrer très rapidement par une multitude de signes quand il n'est pas suffisament hydraté. Quels sont ces signaux qui indiquent que nous ne buvons pas assez d'eau ? ... Voici les imparables :

Les lèvres gercées Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © PORNCHAI SODA - Getty Images/iStockphoto La peau est déshydratée lorsque l’on ne boit pas assez d’eau. Ce qui favorise les lèvres gercées, surtout en hiver, quand le froid est très sec.Evitez de vous mordre les lèvres ou de vous les lécher, cela ne ferait qu’empirer ! Appliquer un baume à lèvres naturel plusieurs fois par jour et en couches très généreuses le soir avant de vous endormir pour avoir des lèvres douces dès le lendemain matin. Et buvez de l'eau !

Les urines foncées Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © vadimguzhva - Getty Images/iStockphoto Bon... On vous épargne l'image déjà mais sachez que cela indique que vos reins, sans la quantité d’eau nécessaire, sont obligés de travailler plus et d’excréter plus de toxines. Certains aliments peuvent aussi être responsable de cette coloration plus prononcée - il ne faudrait pas s'y méprendre. Cela pourrait également être les signes avant coureurs d'une hépatite. Ne prenez pas cela à la légère. Buvez et observez s'il est des changements effectifs. Le manque d'eau peut aussi être la cause de calculs. Buvez de l'eau... et observez s'il est une amélioration.

La constipation Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © Juanmonino - Getty Images/iStockphoto L’eau facilite le transit intestinal et permet une meilleure élimination des déchets. Il est donc possible de souffrir de constipation quand on ne boit pas assez d’eau. Lorsque l’on boit trop, l’eau excédentaire est absorbée par les parois du côlon. Mais au contraire, lorsque l’on ne boit pas assez l’organisme ne fournit pas l’eau nécessaire à la formation des selles. Une fois de plus... buvez de l'eau.

La peau sèche Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © PORNCHAI SODA - Getty Images/iStockphoto S’il n’y a plus assez d’eau dans le derme, les échanges se font moins bien entre les différentes couches cutanées. Résultat : les fibres de collagène et d’élastine se rigidifient. Cela provoque un inconfort au niveau du visage, mais aussi sur le reste du corps. Vous pouvez ressentir cet inconfort notamment après votre douche ou bain. Gardez en mémoire que tous les types de peaux peuvent souffrir de déshydratation, même les peaux grasses. La déshydratation empêche le processus d’élimination des toxines à travers la peau. Celle-ci devient donc vulnérable à tous les types de problèmes comme le psoriasis, mais aussi l’apparition précoce des rides et une dépigmentation de la peau.

calculs et cystites Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © Doucefleur - Getty Images/iStockphoto Le manque d’eau peut entraîner des problèmes plus graves. C’est le cas des calculs rénaux ous des cystites qui sont très gênants et font très mal. La déshydratation joue un rôle important dans l’apparition des calculs puisque leur formation est due à une précipitation des cristaux. Il est impératif de bien s'hydrater, buvez... buvez de l'eau, buvez !

Les maux de tête Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © seb_ra - Getty Images/iStockphoto Le cerveau est composé à 70 % d’eau et un manque de cette dernière peut causer souvent des maux de tête. Votre corps va retenir l’eau de tous vos tissus, y compris ceux du cerveau, afin de combler le manque de liquides. Ce processus provoque une baisse d’oxygène au niveau du cerveau causant des maux de tête et des étourdissements. Cela peut aussi causer de la mauvaise humeur et de la fatigue.

La fatigue Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © gruizza - Getty Images L’organisme a plus de difficultés à effectuer les tâches du quotidien, d’autant que le cerveau est très sensible aux pertes d’eau. L’organisme fonctionne alors au ralenti et avec difficulté, entraînant un état somnolent, des étourdissements et une fatigue intense. Notre corps n’a pas assez de carburant pour produire de l’énergie quand on ne boit pas assez d’eau ! Cela provoque une fatigue générale et nous empêche de fonctionner correctement. Encore une fois, il faut boire ! L’avantage, c’est que l’organisme ne met pas beaucoup de temps à se régénérer. Alors, si vous buvez beaucoup d’eau, votre fatigue ne sera que de courte durée.

Les douleurs articulaires Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © seb_ra - Getty Images/iStockphoto L’eau permet de préserver le cartilage présent entre vos articulations et s’usera moins. Un manque d’eau peut causer de l’arthrose. En effet, hydratés, les cartilages sont lisses et l’articulation glisse parfaitement. Mais avec la déshydratation, ils durcissent et deviennent rugueux. Chaque mouvement déclenche une abrasion et l’inflammation qui s’ensuit déclenche l’apparition d’arthrose. En outre, les crampes vous guettent entre autres douleurs signes que vous ne buvez pas assez d’eau.

L'affaiblissement du système immunitaire Vous ne buvez pas assez d'eau et ça se voit ! - © smirkdingo - Getty Images/iStockphoto L’eau est un allié indispensable à l’organisme pour éliminer les toxines et réduire les risques de cancers, d’attaques cardiaques et de dysfonctionnement rénaux. De manière générale, si votre corps manque d’eau, ce dernier fonctionne moins bien : fatigue, constipation, calculs, peau sèche, et même dépression… Bref, ce sont les signes que vous ne buvez pas assez d’eau! Adopter une routine très simple... Buvez régulièrement de l'eau, n’oubliez pas de manger des légumes et des fruits qui vous aideront à rester bien hydratés eux aussi. Tout ceci constitue de simples réflexes à adopter si vous vous reconnaissez dans quelques-uns de ces signes que vous ne buvez pas assez d’eau. Alors ... Buvez !

A votre bonne santé ! Vous ne buvez pas assez d'eau ? ... Ca se voit ! - © nensuria - Getty Images/iStockphoto