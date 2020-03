Vous êtes au bout du rouleau ? Confectionnez alors des jeux pour votre félin, il va adorer !

La période de confinement a suscité un petit vent de panique (légitime) chez certains et engendré ainsi des comportements d’achats assez "ciblés", dirons-nous. Le PQ a eu le vent en poupe, et vous voici donc avec un stock indéniable de rouleaux de papier de toilette à votre maison. Savez-vous que ceux-ci peuvent être réutilisés à d’autres fins plus ludiques ?

Ainsi pour joindre l’utile à l’agréable voici quelques idées pour occuper ces heures et ces journées en mode confinement. Des activités "do-it-yourself" qui animeront les enfants et qui agrémenteront en plus le quotidien de vos animaux de compagnie.

Le chat est le champion toutes catégories du sommeil, c’est un Roi en la matière, il dort jusqu’à 16 à 18 heures sur un cycle complet de 24 heures, c’est énorme.

Mais que fait-il quand il ne dort pas ? Il chasse, il joue,… Ce sont ses activités préférées, c’est son instinct ! Le confinement est certainement la belle occasion de varier les plaisirs chez vous et d’offrir à votre charmante boule de poils de nouvelles distractions que vous aurez réalisées par vous-même.

On vous propose ici une petite compil de jeux à fabriquer soi-même pour stimuler votre félin au quotidien.