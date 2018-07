Vous connaissez la véritable et tragique histoire de "La Lambada"?

A l'origine, il y a cette chanson bolivienne (à découvrir ci-dessous) intitulée "Llorande se fue" que l'on doit au groupe Los Kjarkas en 1981 !

La chanson est récupérée une première fois par le groupe Cuarteto Continental au Péru en 1984, elle est ensuite reprise en 1987 par Marça Ferreira et devient un tube au Brésil dans le courant de l'année 1988.

Ayant flairé le bon filon, le groupe français Kaoma transforme l'air de flûte de pan en accordéon et en sort une version plagiée en portugais sous le titre "Lambada" en 1989.

Utilisé par une marque de Soda pour sa campagne publicitaire et sponsorisé par une grande chaîne TV privée française, le titre devient le tube de l'été et s'exporte partout dans le monde (15 millions d'exemplaires vendus).

Kaoma et sa chanteuse Loalwa Braz sont immédiatement attaqués en justice par les boliviens à qui aucune autorisation préalable n'avait été demandée et ces derniers remportent leur procès, Kaoma et ses producteurs reverseront quelques 6 millions de francs français à l'époque à Los Kjarkas...

L'histoire ne s'arrête hélas pas là, la chanteuse Loalwa Braz a été assassinée il y a 6 mois, elle fut retrouvée morte, carbonisée dans son véhicule au Brésil.

L'enquête démontrera plus tard qu'il n'y a pas de lien avec l'histoire dont nous parlons, il s'agit d'un crime crapuleux, un simple cambriolage qui a mal tourné.

On la réécoute chanter "Chorando se foi" (il est parti en pleurant) aujourd'hui sur Vivacité, c'est notre tube de l'été du jour.