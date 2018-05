Vous aussi, participez à la semaine du Développement Durable.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles (sous-objectifs) forment la clé de voûte de l’Agenda 2030. Ils tiennent compte équitablement de la dimension économique, de la dimension sociale et de la dimension environnementale du développement durable et intègrent pour la première fois l’éradication de la pauvreté et le développement durable dans un dispositif commun.

Chaque année, du 30 mai au 5 juin, a lieu la Semaine Européenne du Développement Durable. Objectif ? Promouvoir le développement durable et sensibiliser chaque citoyen à ses enjeux. Pendant sept jours, de nombreux acteurs, individuels ou collectifs, se mobilisent et organisent des actions dans toute l’Europe.

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

12. Établir des modes de consommation et de production durables

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

17. Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser