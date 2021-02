Vous allez fondre : les pandas du zoo de Washington s’amusent dans la neige

On y découvre une famille de pandas géants profitant des premiers flocons. La femelle Mei Xiang et le mâle Tian Tian ont ainsi effectué des cumulets dans la neige. L’un des deux a même dévalé une pente la tête la première. Leur petit, Xiao Qi Ji, âgé de cinq mois, né le 21 août 2020, a découvert cette sensation froide mais agréable sur son pelage pour la première fois. Il ne s’est cependant pas aventuré plus de cinq minutes sur cette étrange herbe blanche.

D’autres animaux du zoo se sont aussi amusés dans la neige comme l’éléphant d’Asie, un panda roux, un bobcat, un wallaby, ou encore un ours des Andes. Le site du zoo souligne qu’environ 1864 pandas géants vivent encore dans leur habitat naturel, au centre de la Chine. 600 demeurent dans des zoos ou autres réserves dans le monde. La Belgique en compte cinq, tous à Pairi Daïza : les parents Xing Hui et Hao Hao, leur premier enfant Tian Bao, qui devrait bientôt retourner en Chine comme le prévoyaient les accords entre le parc et ce pays, et les jumeaux Bao Di et Bao Mei.