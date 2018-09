Vous allez bientôt vous marier et les préparatifs vous rendent fou? Vous n'êtes pas seul!

Ce samedi 15 septembre, Rudy, notre humoriste préféré, va se marier avec sa douce et tendre. Une semaine avant le grand jour... il se confiait dans BXXL sur les préparatifs de son mariage... avec beaucoup d'humour!

Le What The Fun c'est la plateforme montante du Stand Up Comedy à Bruxelles. Les humoristes de demain se succèdent sur une scène à l'ambiance décontractée pour vous faire rire dans une variété d'humour déconcertante ! Venez découvrir le temps d'une soirée les nouveaux talents de l'humour belge. Plus d'info sur le site www.whatthefun.be ou en suivant leur page facebook www.facebook.com/WhatTheFunBE.

Ne ratez pas les prochaines soirées du What The Fun:

13 septembre @ L’Os à Moëlle (Scharbeek)

18 septembre @ Black Sheep (Ixelles)

20 septembre @ Café Floréo (Centre)

28 septembre : Etienne Serck @ Petit Chapeau Rond Rouge (Etterbeek)

Et félicitations aux futurs mariés!