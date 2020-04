Votre "Vision board" : quand la créativité et les projets vitaminent l’esprit

Parce que OUI, faire des projets est et reste un moteur de vie. C’est une action créatrice qui nous aide à nous projeter et qui nourrit le corps et l’esprit positivement.

Notre agenda semble même s’être arrêté au 18 novembre, jour du confinement annoncé. Les sorties, les projets, les vacances, les balades, les activités, les regroupements,… tout est en mode PAUSE ou DELETE . Et pourtant, la période de confinement peut être autant d’opportunités pour un rendez-vous avec soi, avec ce qui nous anime VRAIMENT et de l’envisager pour le futur.

En raison de la pandémie de coronavirus, le moral file quelque peu dans les chaussettes. La situation est particulièrement anxiogène avec son lot de mauvaises nouvelles et ce bilan sanitaire sans précédent. Du jamais vu ! Le temps semble d’ailleurs s’être figé, nous vivons au jour le jour dans le questionnement face à l’inconnu et dans l’attente d’un avenir meilleur qui s’ouvrira à nouveau sur de belles perspectives de vie.

Prendre son bien en urgence et non son mal en patience !

Etre créatif au quotidien et se projeter dans le futur

Remettez de la perspective dans vos journées

Quand on ne va pas bien et en ce mode de confinement, on a tendance à voir les choses à court terme : Notre vision se rétrécit. L’idéal est de se forcer à ouvrir le volet pour voir au-delà, en faisant des projets agréables pour booster le moral. Un projet, c’est un ancrage concret dans le futur.

Etre créatif au quotidien et se projeter dans le futur, voici un bon cap à tenir pour vitaminer son moral.

Etre créatif :

Créer, donner vie à quelque chose est une activité qui a un nombre d’avantages plutôt sympa :

C’est apaisant et relaxant - Ça renforce notre estime de soi - Ça permet de mieux structurer nos pensées - Ça renforce notre capacité de concentration - Ça nous ancre dans le moment présent - Ça nous permet de prendre un moment pour nous.

Et plus on crée, plus on développe sa créativité.

Quels que soient vos talents (écriture, dessin, couture qui peut être solidaire en plus, cuisine, création de bijoux, déco, bricoleur né, scrapbooking, infographie…), passez au moins une heure chaque semaine à pratiquer votre activité préférée pour casser la routine et ressentir un brin de fierté.

Faire des projets :

On s’ouvre sur l’avenir, là maintenant, on s’ouvre sur l’après car il y aura un après c’est certain et ça, c’est déjà une bonne nouvelle en soi.

Etablissez vos priorités, vos ENVIES, qu’est-ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous anime plus que tout ? Qu’est-ce qui vous ferait vraiment du bien et que vous remettez toujours à plus tard, à un autre jour, à "quand j’aurai le temps" ou "j’aimerai mais je ne sais pas si…", etc

C’est voyager ? Réaliser ce fameux projet de voyage que vous remettiez toujours à plus tard ? C’est adopter un mode de vie plus sobre, plus zéro déchet ?, c’est vous lancer dans une activité plus conforme à vos aspirations ? Déménager enfin dans cette maison avec jardin dont vous rêviez tant ? C’est prendre plus de temps pour voir vos proches, vos amis ? C’est suivre des cours de poterie, d’infographie, C’est tout claquer pour aller vivre au soleil et faire votre élevage de chèvres ?… Tous les rêves sont permis, des plus simples au plus fous.

Le rêve est le starting-block de votre projet maintenant à vous de lui donner vie, à vous de vous conditionner en quelque sorte pour que ce rêve ne soit pas qu’un simple mirage. Soyez fort de cette intention chaque jour pour que ce rêve devienne réalité.

Et là, on a un bon petit plan ludique et efficace à adopter pour que ces rêves ne vous lâchent jamais, pour qu’ils deviennent presque votre obsession quotidienne, en tout cas votre perspective prioritaire =>