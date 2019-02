Votre stage Adeps idéal à portée de clic !

Depuis plus de 60 ans au service du public, l’Adeps propose des stages de qualité pour toute la famille durant toute l’année: de l’éveil à la motricité pour les tout-petits, aux activités multisports pour les enfants, en passant par les stages ZAP pour les ados, sans oublier des stages pour adultes et des stages " familles "... En internat ou en externat, vous pourrez choisir parmi un panel de plus de 80 d'activités sportives dans les 18 centres en Wallonie, à Bruxelles et aux Arcs (en France).

Ne ratez pas l’ouverture des inscriptions aux stages sportifs d’été le lundi 18 mars dès 12h00 (internat) et le lundi 25 mars (externat) à 9h pour le centre sportif de Louvain-la-Neuve, à 10h pour les centres sportifs de Bruxelles et à 12h pour les autres centres sportifs Adeps.

BONNE NOUVELLE : il reste des places pour les stages durant le congé de détente et les vacances de printemps !

Nos offres sportives ETE :

3-6 ans

Éveil à motricité (3-4 ans)

Apprendre à rouler en vélo (5-6ans)

Multisports (5 ans) ans



C’est l’âge de la découverte au travers de stages (uniquement en externat) d’athlétisme, gymnastique, multisports, Multisports focus, natation, sports collectifs, sports raquette, voile optimist

A partir de 9 ans, en externat ou en internat : Un sport en particulier dans pas moins de 41 disciplines, dont le BMX, l’équitation, l’escrime, le hockey sur gazon, la pêche, le vélo ou le waterpolo,… Ou une famille de sports : multisports focus, sports collectifs, sports raquette, sports d’opposition, athlétisme, gymnastique, sports nautiques, sports nature, sport et sciences…

12-17 ans

Une discipline particulière (parmi 49 possibilités) ou une famille de sports : sports collectifs ; sports gymniques ; sports raquette ; sports nautiques

Handi Spécial sport : multisports (adapté au(x) handicap(s))

Toute la famille des ZAP Sport, dont le zap multi et multi focus, le zap nature, aventure, danse… et le zap multi mi-temps

Les nouveautés 2019 : L’académie des sports ; Je sauve une vie ; Objectif permis de conduire ; Parkour ; Sport faune et flore ; Rythme ton corps ; Stand up paddel !

Adultes et 50+

Multisports 50+, Marche nordique, Voile et Planche à voile, Plongée sous-marine et Vol à voile.

Sport en famille (VTT, randonnées, course d'orientation, vélo Ravel, kayak, tir à l'arc, tennis, tennis de table, badminton, sports collectifs, escalade, stretching… Chaque centre sportif de l'Adeps adapte le programme en fonction des infrastructures sportives).

Bien-être : passeport santé, yoga, tai-chi, Qi gong

A découvrir : les Arcs en été (vacances sportives en montagne, en France) et notamment :

Randos Adeps pour les 35 – 65 ans (randonnées, trek, bien-être, yoga, tai chi, aventure, Qi Gong)

Randonnées et sport en famille de 8 à 75 ans

Randonnées et bien être pour les + de 50 ans

Treks pour les 18 - 40 ans

Séjours de sports funs pour les 18 – 40/55 ans (VTT, parapente, eaux vives,…)

Séjours sports funs et treks pour les 13– 17 ans…

Infos et inscriptions :

Consultez les nouvelles brochures (cahiers des prix) pour les stages Adeps en internat & externat 2019 mais également pour les stages aux Arcs.

INSCRIVEZ-VOUS VITE via notre site http://www.sport-adeps.be/ et suivez-nous sur les réseaux sociaux (@adeps-officiel).