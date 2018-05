Votre repair Café... Un concept DURABLE !

- - © Tous droits réservés

De plus en plus de Repair Café fleurissent ça et là en nos contrées. C'est un concept qui a vu le jour sous le label de repaircafe.org initié à Amsterdam par Martine Postma et qui se voit impulsé en Belgique sous la sublime initiative de repairtogether.be... C'est le bon plan anti-gaspi de proximité !

Repair Together est une association d’économie sociale et solidaire, d’aide et de soutien aux initiatives locales pour mobiliser à l’utilisation durable des ressources.

L'association a pour objectif de mutualiser les moyens nécessaires à la création, au développement et au maintien des "Repair Cafés" de Belgique, à Bruxelles et en Wallonie

Elle promeut et s'emploie à sensibiliser et informer le grand public aux initiatives citoyennes à l'économie circulaire et à la lutte contre l'obsolescence programmée.

Depuis, de nombreux citoyens se mobilisent pour créer localement des "Repair Cafés" - le bon plan anti-gaspi par excellence.