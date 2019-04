Votre playlist d'Etoiles Filantes !

Vous avez voté sur notre site, vous avez fait votre choix... Une sélection qui a été dévoilée et partagée ce vendredi sur Vivacité par Cyril et Bruno Tummers !

C'est Patrick Hernandez qui est #1 de vos votes

Un seul succès dans la carrière de Patrick Hernandez : Born To Be Alive. Mais quel succès ! Cette chanson est et restera un hit mondial !

Patrick Hernandez démarre sa carrière dans un groupe, Paris Palace Hôtel.

Un après-midi,il compose pour ce groupe le titre Born To Be Alive... Une chanson pop, un appel à profiter de la vie.

Un album est enregistré, produit en partie par un producteur belge, Jean Van Loo. Mais un conflit éclate entre le producteur et le studio et le disque ne sortira jamais. Un peu plus tard, le producteur Jean Van Loo cherche à créer un clone masculin d'Amanda Lear, alors reine du disco. Il se dit qu’Hernandez pourrait faire l’affaire. Un soir Patrick Hernandez dîne chez Van Loo, il lui joue quelques morceaux, notamment Born To Be Alive qui était sur l’album jamais sorti. Van Loo a l’idée de faire une version disco de cette chanson. Le titre est enregistré à Bruxelles. Pas de chance, aucune maison de disques en France ne veut le signer. Finalement, via des amis d’amis, Hernandez se retrouve en Italie et signe sur un petit label. La chanson devient N°1 en Italie.

Encouragé par ce succès, Jean Van Loo se décide à sortir le disque en Belgique. Et ça marche. N°1 comme en Italie.

Cette performance leur permet enfin de signer en France, chez CBS. La maison-mère américaine a vent du succès et signe aussi. Hernandez a fait la tournée de toutes les radios américaines pour la promo. Et Born To be Alive est devenu un hit mondial. Le seul et unique pour le chanteur.

Auteur-compositeur-éditeur-interprète et producteur (il a réenregistré une version identique à l’originale)... Born To Be Alive lui rapporte chaque jour entre 400 et 750 euros.