Votre émission En Direct depuis la Brasserie du Théatre à Namur ce vendredi dès 19 H

Nous recevrons également Dimitri Van Houche de l'office du Tourisme de Beauraing qui viendra nous présenter les nombreuses activités vous proposées ce prochain week-end dans le cadre de l'Opération Wallonie week-end Bienvenue. Beauraing est avant tout connue pour ses apparitions en 1932-1933. Chaque année, le site des sanctuaires est fréquenté par de nombreux pèlerins. Outre le tourisme religieux, la commune possède de nombreux attraits. Parcs et château non loin du centre-ville, petit patrimoine et quelques centaines de kilomètres de promenade. De nombreux touristes y séjournent chaque année pour s'y détendre, visiter les grands pôles touristiques aux alentours et participer aux manifestations culturelles organisées tout au long de l'année. Beauraing est aussi un centre scolaire et commercial important de la région. La commune est idéalement située puisqu'elle se trouve à quelques kilomètres de la frontière française et offre un accès direct aux grands axes routiers. Et ce week-end, 48 ambassadeurs dans des domaines aussi variés qu'originaux vous partageront leur passion. parmi eux Martine Parizel qui propose directement en circuit court sa production artisanale de bougies. Martine s'applique à ce que le produit proposé reste de fabrication complètement artisanale ! Vous souhaitez en savoir plus sur les production de Martine c'est ICI et pour tout savoir sur ce qui attend le visiteur à Beauraing dans le cadre de ce week-end Wallonie Bienvenue c'est via le SITE