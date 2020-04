Votre chat envahit votre potager... Marquez illico votre territoire !

Beaucoup d’entre vous ont franchi le pas de réaliser un carré potager en son jardin ou en version mini sur son balcon, ce qui a mis bien de l’animation au sein du foyer, avec les enfants qui s’en sont donné à cœur joie. Seulement voilà, on a omis un petit détail, c’est notre charmante petite boule de poils, notre chat fétiche qui lui aussi semble chérir le projet. La fraîcheur du bon terreau, cet espace vert est devenu non seulement son nouveau terrain de jeu, l’endroit où il peut faire ses énormes siestes tout en écrasant par-ci par-là quelques cultures en herbe ou pire encore faire de cet endroit majestueux son espace litière préféré ! Sans compter les minous errants du coin qui craquent eux aussi sous cette tentation idyllique.

Marquez VOTRE territoire !

On peut opter pour plusieurs formes de "répulsifs" naturels comme :

- Le paillis de lin, c’est le must du must. Les chats n’aiment pas trop tout ce qui pique un peu et là, c’est le cas. L’extrémité des brindilles est relativement en épine ce qui pourra dissuader votre matou d’y mettre l’ombre d’une patte. En plus, le paillis de lin est une merveille pour votre potager. Il protège vos sols des indésirables dont les limaces mais, il constitue également une pelure de premier choix pour couvrir votre terre et permet de contenir l’humidité. Ce qui vous évite la corvée des arrosages fréquents et fastidieux ! Le must du must.

- Le vinaigre, le produit incontournable côté jardin. Nos matous n’aiment pas du tout son odeur et donc asperger la structure de votre carré potager ou si vous travaillez à même le sol, positionner à différents endroits un bâtonnet de bois ou un galet, ou du journal chiffonné que vous aspergerez de vinaigre. Bien des indésirables rebrousseront chemin. Attention toute fois à ne pas asperger votre terre ou les plantes avec ce remède, vous détruirez alors toute leur "bonne nature".

- Un répulsif à base de citron et d’agrumes.

Ah qu’ils n’aiment pas ça nos félins. Le citron et les agrumes en général (orange, mandarine) ne sont pas trop appréciés des chats. Si les huiles essentielles d’orange et de citron peuvent être dangereuses utilisées à mauvais escient, on peut employer sans risque un répulsif maison à base de zestes. Voici une recette proposée par "jardinagelemonde.fr" : portez à ébullition des zestes de citron ou d’orange dans un litre d’eau, faire infuser dix minutes puis filtrer. Une fois refroidi, vaporiser le mélange ainsi obtenu dans la maison. Répéter l’opération aussi souvent que nécessaire – en plus, ça sent bon !

- L’oignon et l’ail, très efficaces et simples à utiliser

Pour protéger vos plantations et vos fleurs aussi, il suffit de frotter le bord des bacs avec un oignon frais coupé en deux ! L’odeur étant forte, cette astuce est à proscrire à l’intérieur de la maison on s’en doute mais très utile sur le balcon ou dans le jardin. On peut également enfoncer çà et là des gousses d’ail, coupées en deux pour en libérer l’odeur, dans la terre des plantations. Leur parfum ne manquera pas de faire fuir les chats !

- Les herbes aromatiques

Là il est plusieurs façons de les utiliser à cette même fin utile d’éloigner les matous :

=> La première – toute simple et naturelle consiste à parsemer votre carré potager de plantes aromatiques qui sont non seulement très belles mais qui viendront aussi parfumer vos plats. Certaines herbes ont la faculté d’être des repousses matous de premières lignes car nos félins ont un odorat 40 fois plus puissant que celui de l’homme ce qui doit de temps à autre leur hérisser le poil.

La lavande, le romarin et tout ce qui est citronné comme le thym citronné ou la verveine citronnée seront autant de barrières contre les chats.

=> Sinon, le romarin et la lavande séchés peuvent être utilisés dans un vaporisateur, après avoir infusé plusieurs heures dans 3 tasses d’eau chaude avec un peu de cannelle. Filtrez le mélange et ajoutez un peu de vinaigre blanc. Bien agiter le tout. Votre répulsif maison est prêt à être utilisé. Voilà une seconde recette signée "jardinage.lemonde.fr"

Vous voilà prêts pour profiter pleinement de votre potager et à en savourer les bonnes récoltes.