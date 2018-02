Votre AVIS: "Une occasion ratée de rejoindre les PO1,une composition incompréhensible du coach"

Vos SMS au 3063

* Un petit coucou à bizon , très heureux de l entendre à l entenne julien supporter de l Albert

* Cop n'a sa place dans aucune équipe de D1 et on remplace Emond.Il faut m'expliquer.Christian Gourmeur.

* Pour moi se match c'est la fin des illusion pour les play off 1 pour les rouges . Dominique

* Un derby en un mot? Attentiste. Ou plutôt ininspiré. Patrice, de Verviers

* En un mot, ce match était wal-long Arnaud de Vezin

* Verre bien rempli pour RSCL! Pas à moitié vide! Look day 28, 29 30. Dimanche déterminant à Sclessin semaine prochaine! :-)

* Bsr , Se passer de Orlando Sa alors que le standard doit faire un resultat à Charleroi me paraît une grosse faute tactique d'un entraîneur qui reste de seconde zone. Jean

* Bravo pour votre émission. Nul logique. Selon moi Agbo est trop léger comme demi déf et Sa est incontournable. Je trouve Cimirot très bon par contre, il joue juste avec une reconversion rapide et très propre, il n'a pas perdu un ballon. Un 7/9 est concevable et devrait leur permettre d'intégrer le top 6. Eric de Liège

* Fier de mes zèbres. Le penalty non sifflé devant mes yeux me fait encore mal. En 2ème mi temps j'aurais fait monter fall david de charleroi

* Arbitrage à sens unique lors de Charleroi-Standard. Jamais de penalty pour Charleroi, les 2 jouent des bras. Le coup franc qui amène la phase litigieuse dans le rectangle du standard en première mi temps n'a jamais lieu d'être ! Charleroi n'a pas bien joué, Charleroi a bien défendu et empêcher le Standard de jouer. Triste pour le "premier club wallon" de jouer pour 1 point à domicile contre le 8eme du championnat... en temps que supporters du Standard c'est frustrant... pas un tir cadre pour Charleroi...

* Les super consultants, quel est votre analyse du jeu des mauves? Oser un peu dire la vérité sur HEIN, l'imposture?

* Morioka, 2 matchs déjà sur le banc, Kums, toujours là, jamais sur le banc, Dendonker derrière pour faire jouer Kums? Comme me l'a dit un célèbre commentateur de voo après le match contre Bruges, Stanciu n'à pas eu le crédit de certain.

* Van Haezebrouck est surcoté! Jacques de Ernage