VOTRE AVIS: "Scandaleux de perdre un match pareil à 11 contre 10 !"

"Je suis surpris que l'arbitre ait eu besoin du VAR pour donner la rouge à Bornauw" -... Dans "Complètement Foot", David HOUDRET, Pascal SCIME et Joachim MUNUNGA ont débriefér la victoire d'Anderlecht face au Standard. Avec leur consultant arbitrage Stéphane Breda, ils sont revenus sur la carte rouge de Bornauw et la possible faute de main sur le but d'ouverture anderlechtois.