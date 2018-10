VOTRE AVIS: "Le Parc Astrid perd progressivement son ADN"

HVB critique les supporters. Faudra apprendre ce que le mot synergie veut dire. Donner et rendre. Nous supporters on donne. Wilfried

Le RSCA ou le malade imaginaire : Weiler remplacé par Hein, Vanden Stock par Coucke, une dizaine de nouveaux dans l'équipe type ... chercher le vaccin. Lahoucine

Rendez-nous Teodorczyk ... R endez-nous Deschacht ... Rendez-vous Leander ... on file droit vers une qualification historique ... pour les playoffs 2 !!! Sblar, un mauve furieux

Anderlecht a la grippe, le Standard a une bonne toux. André de Grand-Halleux

Je suis supporter du Standard mais je ne comprends pas, même si le jeu développé n'est pas top, comment on peut parler de crise ou de remise en question de l'entraîneur quand au tiers du championnat on est 3e et 4e ... Cherchez à comprendre.

Non le Standard n'est pas encore guéri, on doit voir sur une plus longue durée pour le dire. Dimanche prochain ils ont déjà un gros morceau avec Bruges. Jean-Louis de Jambes

Cela fait 30 ans que le Standard n'est pas guéri et que chaque année, on reconstruit à Sclessin. Les 2 titres n'ont été qu'une euphorie passagère, il n'y a pas de continuité. Olivier