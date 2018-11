VOTRE AVIS: "La passion et l'amour du foot l'emporteront toujours"

Pour moi, ces affaires ne changent pas grand chose. Je continue à aimer et aller voir du foot. Là, je suis sur le retour d'un trip anglais : Villa-Bolton, Walsall-Burton et Wolves-Spurs. John

Hello tout le monde, moi je suis à 20/10 en tant qu'arbitre amateur ! Je suis hyper motivé pour montrer que nous les arbitres sommes des personnes qui aiment le football. J'adore ce sport et ce métier ingrat ! John de Herne

Je mets 10/10 à mon sport. Le football amateur est incroyable en émotions et en partage. C'est pour des journées comme celle-ci que j'adore le foot. Petit Big UP au RSC Neffe et à la P2B namuroise !!!

Parce que le foot c'est encourager son petit cousin en u11; parce que le foot c'est engueuler ses potes lorsqu'ils vous aspergent de bière après Belgique-Japon, parce que le foot c'est une paire de chaussures, un bête ballon et des heures de plaisir. Pour tous ça, je mets un pied de nez à ceux qui veulent le saboter, en lui mettant un juste 10/10. Clément

8/10 ! La passion et l'amour du foot l'emportera toujours ! Steve de Theux

10/10 car j'adore toujours autant le foot même avec les différents événements. Il faut toujours penser d'abord à la beauté du sport et aux sensations uniques que ce sport offre. Et ces histoires d'argent, il y en a partout, pas que dans le foot. Et donc on ne va pas s'arreter de vivre pour des histoires d'argent même si c'est certes pas gai. Baptiste

Bonsoir à tous. Ma cote : 1 sur 10. On a dénaturé notre sport à cause de l'argent. Le championnat belge avec ces maudits playoffs et tous ces clubs qui ont fusionné et changent de nom à tous les niveaux. Au niveau international, la refonte des Coupes d'Europe. Je suis nostalgique du foot des années 70-80 où nos clubs allaient très loin en Coupe d'Europe. Quant aux affaires qui secouent notre foot, cela n'entrainera que peu de sanctions, je le crains. Moi je ne vais plus au stade depuis plus de vingt ans. Trop dégouté ! Luc de Spa

Ce qui se passe actuellement dans le foot c'est comme dispute de couple, ça s'oublie, on continue d'aimer. Mais en tout cas, il y a trop d'argent et celui-ci est mal partagé. Ce sont les gros clubs qui en profitent toujours ! Francis de Bruxelles