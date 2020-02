VOTRE AVIS "Complètement Foot": "si il y a plus d'argent pour tous, le niveau du championnat va s'améliorer!"

REJOIGNEZ aussi sur l'appli WhatsApp!

Hazardantoine: Répartition en fonction du classement de l année précédente c est ce qui est le plus équitable

Dutoit: Il ne faut jamais oublier le travail de l'ombre effectué par les petites entités sportive tant au niveau de la découverte et de la formation des futurs talents ...????????????

Roulet Benoit: Bien sûr pensons même au foot amateur et provincial c est la base !combien de ces clubs souffrent de la retransmission des matchs à la TV la solidarité n est pas un vilain mot c est un supporter d Anderlecht qui le dit!

SARAH LAMBERT: Oui, mais les ambassadeurs de notre foot sont ceux du G5.

On est dejà à la traine en Europe... Si on distribue à tout le monde tout le monde sera moyen.

Anonyme: Oui ! Sachant que les gros s’arrogent déjà la part du lion des 80 millions actuels, vouloir les 20 millions supplémentaires, c’est indécent ! De plus, si il y a plus d’argent pour tous, le niveau du championnat va s’améliorer et le G5 sera mieux armé pour les compétitions européennes.