VOTRE AVIS "Complètement Foot": "RSCA: 1goal, 3points. Pour le standard, c'est Dallas. Chaque année c'est la même chose!"

Pour rappel, NOUVEAUTÉ: rejoignez l'équipe de "Complètement FOOT" sur WhatsApp! Comment faire? 1/ Encodez le 0494 669010 numéro de téléphone dans vos contacts (par exemple au nom de "VivaCité - WhatsApp" ;-)) 2/ En voyez, via votre application WhatsApp, le code "FOOT" à ce numéro! 3/ Ensuite, vous recevrez un message de confirmation. Et c'est parti, vous faites officiellement partie du la communauté "Complètement FOOT"!

Vos SMS au 3063

Anderlecht-Mouscron c'était pathétique ! !!!!Quel manque de talent, vive les PO1 Luc de Huy

Bonsoir David, Pascal et Nordin, et Thierry.

En un mot ANDERLECHT-MOUSCRON: 1-0 PROGRES Anderlecht peut encore espérer.

Les Rouches ont été lamentables, vendredi.

Question pour Pascal et Nordin: A votre avis, Est -ce que tous les joueurs du Standard sont encore tous derrière leur coach prets à donner leur vie??

Très belle émission.

Régalez-nous.

SARAH ET MAXOU DE BRUXELLES.

RSCA : 1goal,3points.Pour le standard,c'est Dallas..Chaque année c'est la même chose !

Le VAR pourri le football. Ça fait trois ans que j'ai cessé d'aller au stade. Il ne faut pas de Goal line et il faut virer le VAR.

Hello,Eric d'Anderlecht.Le score c'est 1but et donc 3 points...à la ligne!