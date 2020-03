VOTRE AVIS "Complètement Foot ON TOUR": "Une seule équipe avec du caractère et de l envie!"

REJOIGNEZ nous aussi sur l'appli WhatsApp!

Vos messages cette semaine:



Matthias de Boussu: Je pense que ce soir on peut dire oui le terrain n'était pas bon, oui l'arbitrage n'a pas été au top mais pour moi correct pour un derby. Mais ne pas donner de l'envie pendant un match surtout un derby qui n'est pas un match comme les autres ça non. Je pense aussi peut-être que la non présence de Michel sur le banc a peut-être joué car michel est comme il l'est michel sur le banc te donne la grinta et aujourd'hui le standard à clairement manqué de grinta. Aujourd'hui c'était un offday pour le standard. Terminons les 2 derniers matchs comme il le faut pour bien préparer les PO1. Et je pense que le derby en PO1 aura tout une autre saveur avec clairement de l'enjeu.

Dimi: Un Sporting très intelligent. Pas photo. Nous étions les plus forts ???? aujourd’hui. Mérité ​​​​!

Sarah: Logique. Nos petits rouches mangés tout cru!

Anonyme: Raté...pas grave ! On n'est pas mort, loin de là ! Rendez-vous en play-offs 1 ????

Anonyme: Le premier pas vers un tour préliminaire en champions league ????????

Daniel: Meilleur club wallon!

Bruno: C’était pitoyable ! Aucune hargne du côté des Rouches! Victoire amplement méritée et c’est un supporter liégeois qui vous le dit!

Aline: Une seule équipe avec du caractère et de l envie.