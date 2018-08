VOTRE AVIS: "Anderlecht a cette fâcheuse habitude de lancer les jeunes trop vite"

L'avis des supporters "Complètement Foot" S10E01 ! Retrouvez ici le meilleur de vos interventions en direct dans l'émission de ce dimanche 26 août 2018 avec David HOUDRET, Pascal SCIME et Alex TEKLAK.

"Bonjour l'équipe, content de vous réécouter. Anderlecht a cette fâcheuse habitude de lancer les jeunes trop vite. J'espère que Kara et Obradovic vont rester. Ils sont quand même incontournables. Avec Milic et Vranje, cette défense mauve va faire mal. Je trouve que le mercato mauve a été magnifique, pourquoi acheter des joueur si c'est pour les mettre sur le banc et utiliser que les jeunes ? Christopher"