On ne change rien surtout en ce rituel sanitaire de grande utilité, cependant pour adoucir un peu nos mains, voici deux recettes de masque réparateur qui sauront apaiser quelque peu le dur traitement qu’on inflige à notre peau depuis quelques semaines. Offrez-vous cette petite pause douceur avant de vous coucher, un petit moment qui invite à la détente et c’est bien mérité !

Deux recettes, sinon rien !

Vos mains méritent une petite pause douceur, c’est cadeau ! - © krisanapong detraphiphat - Getty Images

On ne le dira jamais assez mais le miel fait des miracles pour notre santé, pour nos soins et notre bien-être. Il sera une fois de plus l’ingrédient de prédilection pour un bain douceur. On utilise bien entendu des ingrédients bio de qualité pour un résultat optimal et sain :

2 cuillères à café de miel de qualité

1 cuillère à café d’huile d’olive

1 cuillère à café de jus de citron

Un jaune d’œuf

Dans un récipient, versez un à un les ingrédients, procédez ensuite au mélange de ceux-ci jusqu’à obtention d’une texture bien homogène. Appliquez ensuite sur vos mains en n’oubliant aucun recoin. Laissez poser ce masque une dizaine de minutes puis rincez correctement.

Répétez une fois par semaine jusqu’à ce que vos mains retrouvent leur douceur et leur beauté.

Ce soin ne se conserve pas, il utilise des ingrédients naturels sans additifs ! Il convient donc de le préparer juste avant l’utilisation et de respecter les mesures données.