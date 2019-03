Vos enfants vont adorer ce groupe : À l'aise Blaise !

Vincent Hargot du goupe "A l'aise Blaise" était l'invité de Bruxelles matin ce mercredi.

UN GROUPE POUR ENFANTS (MAIS PAS QUE !)

À l’aise Blaise, c’est idéal pour chanter en famille ! C’est un groupe de quatre copains-musiciens qui chantent l’amitié. Ils aiment découvrir le monde et la nature en restant toujours " relax Max ". C’est pour cela que le groupe s’appelle “À l’aise Blaise”. Grâce à leur musique, les parents peuvent passer des bons moments avec leurs enfants, les professeurs peuvent utiliser les chansons pour renforcer les apprentissages en classe et les enfants peuvent s’éclater entre copains !



À l’aise Blaise a déjà fait chanter des milliers de petits et grands dans des festivals, des concerts tout publics et dans des concerts scolaires à Bruxelles et en Wallonie. Depuis sa création, le groupe a distribué plus de 2000 CD dans les écoles et dans les familles. La musique d’À l’aise Blaise tourne en boucle dans les voitures qui partent à l’école et en vacances pour le bonheur de tous !