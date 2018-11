Vos cheveux sont secs et abîmés ? Voici une recette au naturel ...

C'est à s'arracher les cheveux !

Et oui, quelle galère cette tignasse sèche comme du foin. Mais comment font-elles ces top modèles qui brillent jusqu'aux pointes de leur crinière ? Elles y passent la nuit, la journée ou plus car affinités ? Leurs chevelures sont étincelantes de 1000 feux à en éblouir les magazines et écrans. Bon je sais y'a du Photoshop dans l'air aussi mais tout de même y'a bien un truc ? Et tant qu'à faire... au naturel svp !

Le bon plan crinière de rêve...

Les soins de supermarché sont souvent truffés de silicone et d'autres substances qui ne font pas de bien à nos cheveux qui sont assoiffés de réparation. Pour les traiter, on peut se tourner vers des huiles, des masques et des huiles essentielles mais côté shampoing, le meilleur remède pour chouchouter vos cheveux, pour les rendre doux, brillants et bien nourris, c'est celui-ci :

Les ingrédients :

Deux cuillères à soupe de copeaux fins de savon de Marseille

Une cuillère à soupe d’huile d’olive

Un jaune d’œuf

Le jus d’un citron (choisissez-le bio de préférence)

Les étapes :

1) Versez les copeaux dans un récipient.

2) Ajoutez ensuite l’huile d’olive et continuez avec le jaune d’œuf puis le jus de citron.

3) Procédez soigneusement au mélange pour qu’il soit aussi homogène que possible.

4) Utilisez-le comme un shampoing sur vos cheveux humides. Massez votre cuir chevelu avec douceur.

5) Donnez 10 minutes au shampoing pour agir puis rincez avec soin.

Ensuite, vous pourrez chantonner "ce soir yé sérai la plus belle pour allé danséééé" !

Voilà... simple, naturel et efficace : What'else ?