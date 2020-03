Vos cheveux sont abîmés et vous voilà seule au monde ! No stress, voici les remèdes naturels issus de vos placards.

Ensuite, vous pourrez chantonner "ce soir yé sérai la plus belle pour allé danséééé" ! Bon d’accord ce sera chez vous mais un bon skype pour en faire profiter l’un ou l’autre et ce sera bien.

Les soins de supermarché sont souvent truffés de silicone et d’autres substances qui ne font pas de bien à nos cheveux qui sont assoiffés de réparation. En plus, le plan magasin on évite. Pour traiter nos cheveux, on peut se tourner vers des huiles, des masques et des huiles essentielles mais côté shampoing, le meilleur remède pour chouchouter vos cheveux, pour les rendre doux, brillants et bien nourris , c’est celui-ci :

Et oui, quelle galère cette tignasse sèche comme du foin. Et en cette période de confinement, nous voilà vraiment seules face à nous-mêmes ! Le plan coiffeur donc, c’est grillé. Mais comment font ces top modèles qui brillent jusqu’aux pointes de leur crinière en tout temps ? Elles y passent la nuit, la journée ou plus car affinités ? Elles ont un coiffeur anticoronavirusien ? Leurs chevelures sont étincelantes de 1000 feux à en crever l’écran et éblouir les magazines. Bon, je sais il y a du Photoshop dans l’air aussi mais tout de même y a bien un truc ? Et tant qu’à faire… au naturel svp !

Vos cheveux sont secs et abîmés et vous voilà seule au monde ! No stress, voici les remèdes naturels issus de vos placards. - © Victoria Bee Photography - Getty Images

Des masques simples planqués dans nos placards

Vos cheveux sont secs et abîmés et vous voilà seule au monde ! No stress, voici les remèdes naturels issus de vos placards. - © jayk7 - Getty Images Vos cheveux sont secs et abîmés et vous voilà seule au monde ! No stress, voici les remèdes naturels issus de vos placards. - © kazmulka - Getty Images/iStockphoto Vos cheveux sont secs et abîmés et vous voilà seule au monde ! No stress, voici les remèdes naturels issus de vos placards. - © annick vanderschelden photograph - Getty Images

Oui, je sais, parler de masques en ce moment, c’est un peu délicat mais urgence oblige, là vos cheveux sont comme du foin, il faut vraiment passer à l’action ! En plus, ces soins maison vous feront faire des économies pour un résultat des plus surprenants. Joindre l’utile à l’agréable pécunier, c’est ce qu’a tenté "comment-economiser.fr", c’est malin et donc on partage avec vous :

- Les œufs

Mais oui, tout simplement, les œufs. Prenez-en 2, cassez-les et battez-les ensemble. Appliquez-les sur votre cuir chevelu et sur l’ensemble de vos cheveux. Laissez agir 20 minutes, puis lavez-les soigneusement avec un bon shampoing. Pour un soin plus intense, mélangez 2 œufs avec 2 cuillères à café d’huile d’olive et 1 cuillère à café de vinaigre. Étalez ce soin sur vos cheveux et attendez 15 minutes avant de les laver. Les œufs vont fortifier les cheveux et leur rendre leur éclat.



- La mayonnaise

Mais oui bien sûr, la mayonnaise. Rien à battre, juste cet ingrédient à appliquer soigneusement sur l’ensemble du cuir chevelu, de la racine aux pointes. Enfilez un bonnet de bain ou recouvrez vos cheveux de film alimentaire. Laissez agir pendant 10 minutes Ensuite lavez soigneusement vos cheveux avec un shampoing doux et le tour est joué ! Le résultat est surprenant.

- Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre n’est pas seulement connu pour donner de l’éclat aux cheveux. Il assainit aussi le cuir chevelu. C’est un excellent après-shampoing. Vous pouvez aussi l’utiliser pour vous masser le cuir chevelu avant de vous laver les cheveux. Ce soin éliminera toutes les traces de pollution et rééquilibrera le pH des cheveux. Il va vous débarrasser des pellicules qui rendent les cheveux plus secs et ternes.

Mélangez ½ tasse de vinaigre de cidre à 2 tasses d’eau. Vous pouvez aussi ajouter 2 gouttes d’huile végétale et vous laver les cheveux tous les jours avec ce soin. Il va vous aider à embellir votre chevelure. Rincez bien vos cheveux à l’eau claire après ce soin au vinaigre et soyez prudent(e) s, protégez bien vos yeux s’il est besoin de le dire ?

Ces bonnes habitudes au naturel, vous risquez en plus de les poursuivre au-delà du confinement parce que ça fait du bien à la planète, c'est économique et ça marche. Prenez donc votre bien en urgence et non votre mal en patience !