Vos animaux transformés en personnages Disney grâce à la magie d'une jeune illustratrice

De nombreux dessinateurs et illustrateurs se plaisent à rendre des personnages tout mignon et craquant, par un crayonné magique qui leur est inspiré par la Disney touch. Le style Disney est iconique, à nul autre pareil et Isa Bredt l'a bien compris.

Juste à "croquer"

Cette jeune illustratrice de 22 ans a de la suite dans les idées. Elle a créé un projet qui ne peut que nous faire craquer. Elle le dénomme "Pet Disneyfication" et transforme ainsi les animaux pour leur donner l'apparence de personnages Disney.

Le résultat est bluffant quand, à partir d'un cliché réalité de votre animal préféré, celui-ci se transforme par enchantement mais surtout par talent en un personnage Disney, c'est juste trop mignon.

Voici quelques clichés de son art qui s'affichent notamment sur son compte instagram qui compte déjà 130 000 fans comme le révèle "creapills" avec cette histoire aux airs de conte de fée.