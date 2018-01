Vol : des économies jusqu'à 33% si on réserve au bon moment en 2018

Il n'est pas toujours nécessaire de réserver longtemps à l'avance pour réaliser des économies sur son billet d'avion. D'après une étude publiée par le comparateur de voyages Kayak.fr, tout est une question de destinations. En moyenne, si on réserve au bon moment, on peut espérer économiser jusqu'à 33% pour un séjour en Europe et 34% à l'international.

Les voyageurs prévoyants ont souvent de grandes chances de trouver un billet d'avion moins cher que les habitués de la dernière minute. Pour un séjour à Athènes, ou dans les îles grecques avec un passage par la capitale, mieux vaut anticiper onze mois à l'avance pour bénéficier de 33% d'économies. Les futurs estivants sont prévenus...