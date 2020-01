Vivre mieux, plus longtemps

Voir ses amis deux fois par semaine impacte positivement notre santé - © Flashpop - Getty Images

La vie sociale vous aide à sortir des problèmes du quotidien et à vous relaxer. Ceux qui voient souvent leurs potes se remettent plus vite d'une maladie, d'une opération ou d'un coup dur au moral. L’amitié aurait même une influence sur l’espérance de vie !

Le docteur Robin Dunbar, professeur de psychologie évolutionniste, à l’origine de ces recherches, explique: " Pour les deux sexes, le fait d’être bien entouré par ses amis a un impact significatif sur la santé physique et émotionnelle. Les personnes disposant de réseaux plus vastes ou étant plus intégrées socialement souffrent moins de maladies, se rétablissent plus rapidement après une opération et ont tendance à mourir plus tard. "

Nos amis réduisent le stress qu’on peut ressentir et nous aident à nous sentir mieux, en partageant des moments simples et authentiques. " Nos recherches nous ont conduit au chiffre deux car selon les données, c’est typiquement le temps que l’on a tendance à passer avec nos amis proches et notre famille " a détaillé le Dr. Robin Dunbar

D’ailleurs, le fait d’avoir un réseau élargi est également bénéfique pour la santé de ses enfants, précise le scientifique. Des raisons en plus, s’il en fallait, pour consacrer du temps à l’amitié!

Ce n’est pas, de surcroît, la première étude qui suggère que le fait de passer du temps avec ses amis est bon pour la santé.