Voici une astuce pour éviter de vous faire piquer votre nourriture par les mouettes !

Le site internet Slate.fr vous explique ce matin comment faire pour éviter que les mouettes vous piquent vos frites ! En quoi consiste cette astuce ?

Tous les jours, François vous donne des trucs et astuces. Aujourd'hui, il vous sauve d'un problème que vous avez déjà sûrement rencontré avec... les mouettes ! À la mer, elles sont nombreuses et ont souvent tendance à voler votre nourriture. Il n'y a rien de plus désagréable de boire un verre à une terrasse, de profiter du beau temps et hop, il suffit d'un moment de distraction et votre en-cas a disparu. Avec l'astuce de François, cette période est révolue !

Mais quelle est ce fameux truc ? En fait, il suffit tout simplement de regarder la mouette dans les yeux ! Une fois que vous avez établi un contact avec la mouette, elle prend peur, n'ose plus s'emparer de votre denrée et s'envole.

Ce n'est pas infaillible mais la mouette a peur de l'homme. Elle se rend compte de notre gabarit et il faut jouer sur ce sentiment de rapport de force.

Source d'information : http://www.slate.fr/story/180564/mouettes-nourriture-voler-royaume-uni-attaques-oiseaux-etude