Voici pourquoi Nagui arrête la présentation de "Tout le monde veut prendre sa place"

Dans une longue interview accordée au Parisien, Nagui a confirmé qu’il ne serait plus à la présentation de l’émission à partir de la rentrée prochaine. L’animateur évoque notamment une certaine lassitude et une "envie de changement" après quinze ans d’antenne où malaises, fous rires et grands moments de télévision ne se sont pas fait rares .

Après plus de quinze ans aux commandes de l’émission "Tout le monde veut prendre sa place", Nagui a annoncé qu’il ne présentera plus le jeu télévisé. "Une décision mûrement réfléchie", confie l’animateur.

Nagui a par la suite affirmé qu’il ne reviendrait pas sur sa décision : "Je préfère arrêter avant qu’on m’arrête", avant de s’épancher un peu plus sur ses motivations : "Quand j’en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j’étais sûr, si ce n’était pas un passage à vide, si ce n’était pas le blues. On m’a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n’avais le plus l’appétit, la "grinta", comme on dit dans le foot

Mais que les fans se rassurent, l’émission devrait bel et bien revenir sur France 2 l’année prochaine avec un nouveau présentateur à sa tête.

"Ça va faire du bien à l’émission et permettre d’y mettre autre chose. Il y a plein de personnes capables de tenir la boutique. Mais on ne m’a pas demandé mon avis", finit-il par ajouter. Toujours selon le Parisien, les noms de Laurence Boccolini et Cyril Féraud auraient été évoqués pour reprendre le flambeau.