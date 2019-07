Voici les nouveaux trottoirs qui permettent de résister à la canicule !

Ce matin, sur le site de l'Huffington Post, on apprend que la ville de Nice teste des dalles rafraîchissantes à base de coquillages pour résister à la canicule.

Marie-Caroline Coubé, le contact presse de l'ESITC de Caen était avec nous ce matin pour en parler. Tout d'abord, c'est quoi une dalle rafraîchissante exactement ? "Il s'agit d'un éco-pavé à base de coquillages. C'est un béton dans lequel on a remplacé les granulats - le béton est aussi composé de graviers - et ces graviers sont remplacés par des coquillages qui sont broyés. Toutes sortes de coquillages ont été testé comme par exemple des coquilles Saint-Jacques. Ceux-ci sont broyés dans différentes tailles plus ou moins importantes mais il est tout de même possible de les voir sur les pavés".

Il s'agit d'un véritable système qui se cache derrière ce procédé révolutionnaire : "D'abord, il va falloir broyer le coquillage, faire en sorte qu'il soit impeccable, bien désseché et qu'on ait enlevé toute la matière organique pour que ça puisse prendre. Quand on fait du béton, il est donc question d'une formule chimique. Cette étape n'est pas simple. Ensuite, il y a la composition, un dosage, on peut substituer jusqu'à 100% les graviers et les remplacer par des coquillages. Mais, ça dépend de ce qu'on veut en faire, des caractéristiques... Il existe une formule un peu secrète !"