Voici les nouveaux billets de 100 et 200 €

Dernière Heure"Ces deux coupures viennent compléter l’opération de relifting des billets de la zone euro"

Démarrée en 2013 avec les billets de 5 euros, suivis en 2014 des billets de 10 euros, en 2015 de ceux de 20 euros et en 2017 des nouveaux billets de 50 euros« Si vous en possédez encore, pas de panique, les anciennes coupures restent parfaitement valables et le seront encore pendant plusieurs années, le temps qu’elles soient naturellement retirées de la circulation. Quant aux billets de 500 euros, bien que toujours valables, ils sont très peu utilisés et, afin de lutter contre le blanchiment d’argent, ils ne sont plus émis depuis cette année et seront, eux, progressivement retirés du marché.